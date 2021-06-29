Жители Бурятии выпустили в лес спасённую косулю









Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад житель Улан-Удэ заметил в 43-м квартале косулю, за которой гнались собаки. Он



Косулям ни в коем случае нельзя забегать в населённые пункты. Животные в таком случае часто погибают от стресса – их сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобный случай

Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад житель Улан-Удэ заметил в 43-м квартале косулю, за которой гнались собаки. Он отпугнул псов и дождался зоозащитников , которые обещали вывезти животное в лес.Косулям ни в коем случае нельзя забегать в населённые пункты. Животные в таком случае часто погибают от стресса – их сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобный случай произошёл в марте 2019 года в посёлке Восточный в Улан-Удэ.





В селе Бичура на улице Коммунистическая местные жители поймали забежавшую косулю. С добрыми намерениями её отпустили на свободу, в свою среду обитания. Видео выпуска косули на природу выложили в группе «Бичура-инфо. 24/7».- Побежала! Побежала! – радостно восклицают люди на видео.