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Жители Бурятии выпустили в лес спасённую косулю

Жители Бурятии выпустили в лес спасённую косулю
Общество, 
Косуля бегала по селу

В селе Бичура на улице Коммунистическая местные жители поймали забежавшую косулю. С добрыми намерениями её отпустили на свободу, в свою среду обитания. Видео выпуска косули на природу выложили в группе «Бичура-инфо. 24/7».

- Побежала! Побежала! – радостно восклицают люди на видео.



Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад житель Улан-Удэ заметил в 43-м квартале косулю, за которой гнались собаки. Он отпугнул псов и дождался зоозащитников, которые обещали вывезти животное в лес. 

Косулям ни в коем случае нельзя забегать в населённые пункты. Животные в таком случае часто погибают от стресса – их сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобный случай произошёл в марте 2019 года в посёлке Восточный в Улан-Удэ. 

Этой зимой на Байкале сотрудники лесничества спасли косулю, которая не могла подняться со льда, так как её ноги разъезжались. 
косуля дикие животные
 
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