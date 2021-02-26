Косулю спасли со льда Байкала

В Иркутской области спасли косулю, оказавшуюся на льду Байкала. Беспомощное животное обнаружили в ходе патрулирования территории Прибайкальского национального парка. Косуля даже не могла подняться с подняться с поверхности льда: её ноги разъезжались.



«Заповедное Прибайкалье» поделилось видео, на котором снято, как косуля сперва не может встать со льда, а затем, оказавшись на берегу, убегает.







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Спасение животного пришлось организовывать сотрудникам Онгуренского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».- Скорее всего, косуля очутилась на льду из-за преследования волками. Это обычная и довольно распространённая ситуация. Мне с напарником пришлось ограничить её в движении, связать - чтобы в дороге она не травмировалась от испуга. На берегу зверь пришёл в себя и убежал. Похоже, обошлось без травм. И у косули есть все шансы выжить. От волков мы её конечно не спасём, но от браконьеров обязаны, - рассказал государственный инспектор Герберт Мешков.