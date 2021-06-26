Режим жёстких ограничительных мероприятий начинает действовать с завтрашнего дня
С 27 июня в Бурятии будет приостановлен приём и размещение людей в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения. Исключения сделают лишь для людей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках; а также для людей, проживающих на момент 00:00 часов 27 июня.
Также исключение сделали для организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и заплатили за бронирование до 23 июня за проживание в коллективных средствах размещения с 27 июня по 11 июля.
Перечень организаций, осуществляющих эти туристические программы, утверждён министерством туризма Бурятии по согласованию с Роспотребнадзором.
- Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
При передвижении по Бурятии иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, методом ИХА при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия в республику.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня до 11 июля в Бурятии вводится локдаун. Две недели не будут работать предприятия, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.
На местах отдыха будут установлены посты контроля, парки будут открыты только для прохода к остановкам.
За последние сутки установлен антирекорд – впервые за всё время суточный прирост больных коронавирусом составил 305 человек. Общее число случаев заражения достигло 43 314.
Как будет жить туризм Бурятии в условиях локдауна
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