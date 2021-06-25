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В Улан-Удэ женщина голой купалась под мостом

В Улан-Удэ женщина голой купалась под мостом
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Пользователи встали на защиту нудистки

Улан-удэнец запечатлел женщину, которая купалась в Селенге голой. Фото любительницы нудистского отдыха опубликовано в паблике «Аноним 03».

- Без слов. Просто тётя решила покупаться голой, - написал аноним.

Судя по фотографиям, действо происходит под старым Селенгинскими мостом.

Пользователи в комментариях не разделили негодование автора. Жители Бурятии, напротив, возмутились публикации.

«Ну искупалась и что? Она что, привлекала к себе внимание, что ли, специально, чтобы на неё смотрели? Вряд ли. Купаться голым нормально. Искупался, оделся в сухое и пошёл», «Нудистов ещё некто не отменял», «Что ж за жизнь пошла? Даже голой уже не искупаться! Везде снимают на камеру», «Зато трусы сухими остались», «Ну и пусть. Вам, что она мешает?», «Ух ты купаются уже, лето-лето», «Больше удивило то, что кто-то уже купается», - написали подписчики паблика.

Некоторые пользователи даже удивились, что купальный сезон в Улан-Удэ открыт.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году в Улан-Удэ дважды запечатлели разгуливающего по улицам абсолютного голого мужчину в одних только тапочках. Впервые его заметили в июле жители улицы Трубачеева на остановке общественного транспорта. Затем его встретили уже в сентябре – также на Трубачеева и на Геологической. По словам местных жителей, мужчина психически нездоров.

В 2015 году по посёлку имени Горького разгуливала голая женщина. Позже она поведала свою историю и призналась, что у неё шизофрения.

купание
 
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