Пользователи встали на защиту нудистки
Улан-удэнец запечатлел женщину, которая купалась в Селенге голой. Фото любительницы нудистского отдыха опубликовано в паблике «Аноним 03».
- Без слов. Просто тётя решила покупаться голой, - написал аноним.
Судя по фотографиям, действо происходит под старым Селенгинскими мостом.
Пользователи в комментариях не разделили негодование автора. Жители Бурятии, напротив, возмутились публикации.
«Ну искупалась и что? Она что, привлекала к себе внимание, что ли, специально, чтобы на неё смотрели? Вряд ли. Купаться голым нормально. Искупался, оделся в сухое и пошёл», «Нудистов ещё некто не отменял», «Что ж за жизнь пошла? Даже голой уже не искупаться! Везде снимают на камеру», «Зато трусы сухими остались», «Ну и пусть. Вам, что она мешает?», «Ух ты купаются уже, лето-лето», «Больше удивило то, что кто-то уже купается», - написали подписчики паблика.
Некоторые пользователи даже удивились, что купальный сезон в Улан-Удэ открыт.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году в Улан-Удэ дважды запечатлели разгуливающего по улицам абсолютного голого мужчину в одних только тапочках. Впервые его заметили в июле жители улицы Трубачеева на остановке общественного транспорта. Затем его встретили уже в сентябре – также на Трубачеева и на Геологической. По словам местных жителей, мужчина психически нездоров.
В 2015 году по посёлку имени Горького разгуливала голая женщина. Позже она поведала свою историю и призналась, что у неё шизофрения.
В Улан-Удэ женщина голой купалась под мостом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна
За нарушение закона иностранца оштрафовали
Гладышевы отметили бриллиантовый юбилей совместной жизни
Для разрешения вопроса женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Форум состоится в конце лета
Всего в регионе около 4,5 тысяч коек для лечения коронавируса
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
В питомнике растут более 850 тысяч маленьких сосенок
В авиагруппу войдут истребители и вертолёты
Кинотеатры создадут до конца года
Также появятся скамейки, озеленение и многое другое
В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья
Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
Акция приурочена к дате первого парада Победы
С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения