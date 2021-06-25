Для разрешения вопроса женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Пожилая жительница Нерчинского района Забайкальского края, имеющая тяжёлое заболевание, обратилась в прокуратуру с заявлением о невозврате ей денежных средств кооперативом.
Установлено, что женщина заключила с сельскохозяйственным потребительским кредитно-сберегательным кооперативом договор займа, по условиям которого организация-заёмщик в срок до 22 августа 2020 года должна была вернуть ей 110 тысяч рублей.
- В установленный срок кооператив свои обязательства не выполнил, в связи с чем женщина была лишена возможности использовать свои денежные средства на лечение. В дальнейшем она обратилась за защитой своих прав в прокуратуру, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Надзорное ведомство обратилось в суд и потребовала взыскать долг с организации в пользу женщины.
Суд удовлетворил требования прокурора, а судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда оставила апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.
Пожилая забайкалка через суд вернула деньги из кооператива
Общество, Фото:
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