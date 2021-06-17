В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей

























17 июня глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел ковидный стационар, развернутый на базе пульмонологического отделения детской республиканской клинической больницы по улице Модогоева. С 22 мая этого года в этой больнице развёрнут ковидный стационар на 115 коек для детей и взрослых, включая девять коек реанимации. Сегодня, 17 июня, открылись дополнительные 80 коек в корпусе, где проводился капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Новые палаты на втором и третьем этажах стационара готовы к приёму пациентов с коронавирусом. 39 коек обеспечены кислородной подводкой, каждая палата имеет свой санузел. Общее число реанимационных коек увеличено до 12.- Здесь созданы палаты семейного типа, для матери и ребёнка. У нас, к сожалению, в эту волну болеет больше детей. У нас 50 детей лежит в стационарах. В том числе есть и новорождённые. Поэтому этот стационар очень своевременный и востребованный. Кроме того, есть возможность развернуть дополнительно койки по мере заполнения. Так что все ресурсы, какие есть сегодня в республике, мы направляем на то, чтобы создавать дополнительные места, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В настоящий момент продолжаются работы по ремонту реанимационного блока на первом этаже.- Проблемы с ремонтом в больнице были, и они связаны с подрядчиком. Но объем работы здесь сделан большой. По проекту мы стремились к тому, чтобы сделать условия комфортными для наших пациентов. Если раньше было два туалета на весь этаж, то теперь практически в каждой палате или на две палаты. И это сделано за очень короткие сроки с учетом того, что мы прошли этап расторжения контракта с бывшим подрядчиком. Сейчас идет пандемия, каждый день нужные новые койки. Мы каждое утро проводим штаб и каждый вечер. И мы считаем, распределяем, ищем резервы. Каждая койка у нас на вес золота. И за это короткое время здесь созданы дополнительные места, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Уже сегодня с 14:00 в палаты госпитализируют первых пациентов.В целом по республике создано 2527 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них занято 2339.- Вся система здравоохранения очень напряжённо работает на то, чтобы лечить больных. Но! Надо, чтобы было больных меньше. Повторял, повторяю и буду повторять. Пожалуйста, оставайтесь дома, носите маски, не заражайтесь сами, не заражайте других. Давайте бороться и побеждать ковид вместе! - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.