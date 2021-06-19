В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19



На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2721 коек: занято – 2539, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,3%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9 738 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 998 человек. Из них за последние сутки скончались 12 больных.



Число контактных лиц – 11 205 человек.







По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 июня в Бурятии зарегистрированобольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 755) приходится на жителей Улан-Удэ.Суточный прирост составилбольных. Из них 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 39 715 человек, в том числе за последние сутки выписались 75 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 439 человек.В стационарах получают лечение 2539 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2076. В отделениях реанимации находится 136 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 109 пациент (из них старше 65 –59), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 81.