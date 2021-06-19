 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 июня

18 июня

Популярное

В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число летальных случаев приближается к тысяче

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 июня в Бурятии зарегистрировано 41 432 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 755) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 235 больных. Из них 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 39 715 человек, в том числе за последние сутки выписались 75 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 439 человек.

В стационарах получают лечение 2539 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2076. В отделениях реанимации находится 136 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 109 пациент (из них старше 65 –59), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 81.
 
На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2721 коек: занято – 2539, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,3%.
 
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9 738 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 998 человек. Из них за последние сутки скончались 12 больных.

Число контактных лиц – 11 205 человек. 

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Общество, 19.06.2021
Женщина оговорила супруга, который не дал ей денег на спиртное
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Общество, 19.06.2021
Жюри даже не стали смотреть номер до конца 
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
Общество, 19.06.2021
Общее число летальных случаев приближается к тысяче
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Общество, 19.06.2021
Видеопоздравление спортсмены записали, находясь на чемпионате России
В Бурятии местами ожидаются грозы
В Бурятии местами ожидаются грозы
Общество, 19.06.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Юного Коммунара
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Юного Коммунара
Общество, 18.06.2021
Из-за ремонта дороги изменена схема движения маршрута №57

В Забайкалье собака стала мамой для котят
В Забайкалье собака стала мамой для котят
Общество, 18.06.2021
Собака выкормила котят своим молоком
В Иркутской области обязали перевести на дистанционку беременных и пенсионеров
В Иркутской области обязали перевести на дистанционку беременных и пенсионеров
Общество, 18.06.2021
Власти Иркутской области ввели ряд ограничительных мер
В Улан-Удэ под окнами больниц дали семь концертов
В Улан-Удэ под окнами больниц дали семь концертов
Общество, 18.06.2021
Зрители активно подпевали и аплодировали артистам
В Бурятии пожарные проводят рейды по неблагополучным семьям
В Бурятии пожарные проводят рейды по неблагополучным семьям
Общество, 18.06.2021
Пожарные проинструктировали более четырёх тысяч социально незащищенных семей
В Бурятии 19 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Бурятии 19 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Общество, 18.06.2021
Четыре школы могут похвастаться двумя стобалльниками
В пригороде Улан-Удэ построят новую школу
В пригороде Улан-Удэ построят новую школу
Общество, 18.06.2021
Строительство школы обойдётся более чем в 360 миллионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^