Рыбак утонул в начале прошлой недели
Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 45 км береговой линии реки Уда в городе Улан-Удэ и ближайшие острова в поисках мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 июня спасатели выехали в местность «Белые камни» посёлка Онохой Заиграевского района. По информации, поступившей ранее, 7 июня на реке Уда рыбачил и утонул мужчина.
За два дня спасателями было обследовано 105 км акватории. Поиск результата не дал, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.
В Бурятии продолжают искать тело утонувшего мужчины
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