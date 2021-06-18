Тело пока не найдено
В Заиграевском районе Бурятии на реке Уда утонул рыбачивший там мужчина. Трагедия произошла в местности Белые камни в посёлке Онохой.
Мужчина утонул ещё 7 июня. Накануне, 17 июня, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы искали его тело.
- За день спасатели обследовали 60 км по береговой линии реки Уда, от посёлка Онохой до Улан-Удэ. Поиск результата не дал. Сегодня работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток.
В Бурятии на реке Уда утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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