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В Бурятии на реке Уда утонул мужчина

В Бурятии на реке Уда утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело пока не найдено

В Заиграевском районе Бурятии на реке Уда утонул рыбачивший там мужчина. Трагедия произошла в местности Белые камни в посёлке Онохой.

Мужчина утонул ещё 7 июня. Накануне, 17 июня, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы искали его тело.

- За день спасатели обследовали 60 км по береговой линии реки Уда, от посёлка Онохой до Улан-Удэ. Поиск результата не дал. Сегодня работы продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 июня неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района упал с обрыва в реку и утонул 14-летний подросток
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