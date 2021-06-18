Перед финальным выступлением трио «Чива» обещало приложить максимум усилий
Трио «Чива» из Улан-Удэ вышло в финал «Comedy Баттл» (16+) на телеканале ТНТ. На кону главный приз – пять миллионов рублей. Блогеры Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев поборются за этот куш.
Сегодня, 18 июня, во время эфира станет известно, кого жюри в составе Семена Слепаков, Демиса Карибидиса и Гарика Харламова выберет победителем.
Юмористы из Бурятии вновь порадуют своих зрителей и дадут еще одну возможность землякам поболеть за себя.
Незадолго до этого комики дали следующий комментарий:
- Мы в шаге от финала, а это значит, что расслабляться нельзя. Сцена, съёмки, участие в таком проекте – это большая работа, которую нужно делать не только качественно, но ещё и смешно. В жюри такие классные люди, так что постараемся быть на волне, чтобы нас взяли в финал.
Финал «Comedy Баттл» с участием трио «Чива» выйдет на ТНТ сегодня, 18 июня, в 23 часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», путь к финалу для Чимита, Валеры и Юры оказался непростым. На отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри Азамата Мусагалиева. Однако первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас только второй номер.
В следующем раунде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу, но шанс им дал комик Алексей Щербаков.
В полуфинале бурятские юмористы получили «за» от всех членов жюри, хоть Ваня Усович заявил, что сомневался.
Трио из Улан-Удэ в финале «Comedy Баттл» поборется за пять миллионов
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