Бурятские юмористы прошли в финал «Comedy Баттл»

«Круто. Это было нечто», - поделились впечатлениями ребята после решения жюри
Накануне на канале «ТНТ» показали очередной выпуск шоу «Comedy Баттл» (16+), в ходе которого было можно посмотреть и выступление бурятских юмористов – трио «Чива». Ребята из столицы Бурятии представили номер на тему «Гостеприимный Улан-Удэ».
Судили комиков Ваня Усович, Марина Кравец и Илья Соболев. После выступления юмористов из республики Усович отметил, что поначалу думал вовсе скинуть их со сцены – не пропустить в финал. Однако всё-таки поменял своё решение.
- Не знаю, ребятки, не знаю. Поначалу думал, скинуть вас, честно говоря, но потом решил, что вы идёте дальше, - сказал известный стендап-комик.
«Круто. Это было нечто, волнение было. Адреналин, драйв», - поделились впечатлениями юмористы из Улан-Удэ после того, как их пропустили в следующий этап.
Как сообщал «Байкал-Daily», в отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри, актёра Азамата Мусагалиева. Однако первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас
второй номер.
В следующем рануде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу, но им дали
шанс.
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