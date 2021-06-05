Бурятские юмористы прошли в финал «Comedy Баттл»











«Круто. Это было нечто, волнение было. Адреналин, драйв», - поделились впечатлениями юмористы из Улан-Удэ после того, как их пропустили в следующий этап.



Как сообщал «Байкал-Daily», в отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри, актёра Азамата Мусагалиева. Однако первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию



В следующем рануде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу, но им





«Круто. Это было нечто, волнение было. Адреналин, драйв», - поделились впечатлениями юмористы из Улан-Удэ после того, как их пропустили в следующий этап.Как сообщал «Байкал-Daily», в отборочном туре они ещё до начала выступления услышали комплименты от члена жюри, актёра Азамата Мусагалиева. Однако первый номер жюри раскритиковало и едва не отправило бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер.В следующем рануде трио «Чива» также едва не вылетело из шоу, но им дали шанс.

Накануне на канале «ТНТ» показали очередной выпуск шоу «Comedy Баттл» (16+), в ходе которого было можно посмотреть и выступление бурятских юмористов – трио «Чива». Ребята из столицы Бурятии представили номер на тему «Гостеприимный Улан-Удэ».Судили комиков Ваня Усович, Марина Кравец и Илья Соболев. После выступления юмористов из республики Усович отметил, что поначалу думал вовсе скинуть их со сцены – не пропустить в финал. Однако всё-таки поменял своё решение.- Не знаю, ребятки, не знаю. Поначалу думал, скинуть вас, честно говоря, но потом решил, что вы идёте дальше, - сказал известный стендап-комик.