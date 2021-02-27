Трио «Чива» из Бурятии прошло в следующий тур «Comedy Баттл»









Перед началом выступления бурятские юмористы ответили на несколько вопросов, рассказав, что надеются пройти как можно дальше, а, может, даже и выиграть. Чимит Жамьянов, представляя участников, рассказал, что Юра Дамбаев отвечает за организационные вопросы. «Печатает потому что очень быстро», - пошутил он.



- Просто Юра учился в русской школе, - тут же вновь пошутил Чимит.



- Ну а мы в бурятских хургуули, - подхватил шутку Валера Гуляев.



Представление трио «Чива» началось феерично. Член жюри, популярный юморист, телеведущий Азамат Мусагалиев тут же воскликнул: «Я их знаю, это вообще очень смешные ребята!»



Первую миниатюру юмористы «Чива» посвятили стереотипу про то, что все азиаты похожи друг на друга. Номер оказался не очень удачным, зал реагировал на юмор вяло, а судьи явно были не впечатлены. В итоге Азамат Мусагалиев и вовсе нажал на красный рычаг и прервал выступление представителей Бурятии.



- Вы сейчас просто разговариваете, нужна очень сильная смешная шутка, - обратился он к парням.



Трио «Чива» не стало доигрывать неудачный номер и показало новую миниатюру – про друзей в курилке ночного клуба. Сценка на этот раз «порвала» зал, смеялись и зрители, и судьи, и ведущий Павел Воля. Азамат Мусагалиев отменил свой красный рычаг.



В итоге бурятские юмористы прошли в следующий тур «Comedy Баттл». Со сцены их проводили шутливым напутствием: «Теперь всегда показывайте вторую сценку, первую не показывайте».



Чимит, Валера и Юра известные в Бурятии персоны. Они активно участвуют в юмористической жизни Улан-Удэ работают вместе в своём рекламном агентстве, снимают вайны и ролики для YouTube и соцсетей. У каждого из ребят есть опыт выступлений в юмористических шоу, но как трио они впервые появились на сцене «Comedy Баттла».



В 11 сезоне «Comedy Баттл» правила остались неизменны: нужно быть смешным и пройти четыре этапа, чтобы добраться до главного приза — пять миллионов рублей. Силы пробуют около ста участников, отобранных в разных городах.





26 февраля на телеканале ТНТ вышел новый выпуск популярного юмористического шоу «Comedy Баттл» (16+) с участием известных бурятских КВНщиков. Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев и Юрий Дамбаев выступили в составе трио «Чива».