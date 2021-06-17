В Бурятии судоводители сдали экзамены на Селенге

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Не все были допущены к практике



В Бурятии продолжается экзаменация судоводителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.



На этой неделе прошла аттестация граждан на право управления маломерными судами на Улан-Удэнском и Селенгинском инспекторских участках центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).



Из 14 граждан теоретическую часть экзамена сдали восемь. Они были допущены к сдаче практики.



Вторая часть экзамена проходила на реке Селенга и озере Гусиное соответственно. Перед спуском на воду с каждым претендентом в обязательном порядке производился инструктаж по мерам безопасности на воде.



После чего на оборудованном вододроме будущие судоводители выполнили вход в ворота, змейку, движение по восьмёрке и подход к утопающему. Последний элемент является самым сложным. Необходимо рукой дотронуться до шара на воде, выполняющего роль утопающего и при этом не задеть его корпусом судна.



По итогам проведенных экзаменов все восемь человек успешно справились с практикой. Вскоре они получат удостоверения на право управления маломерным судном.



С этого года надевание спасательного жилета судоводителем и пассажирами является обязательной процедурой на всех без исключения маломерных судах.



