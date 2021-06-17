Не все были допущены к практике
В Бурятии продолжается экзаменация судоводителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
На этой неделе прошла аттестация граждан на право управления маломерными судами на Улан-Удэнском и Селенгинском инспекторских участках центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
Из 14 граждан теоретическую часть экзамена сдали восемь. Они были допущены к сдаче практики.
Вторая часть экзамена проходила на реке Селенга и озере Гусиное соответственно. Перед спуском на воду с каждым претендентом в обязательном порядке производился инструктаж по мерам безопасности на воде.
После чего на оборудованном вододроме будущие судоводители выполнили вход в ворота, змейку, движение по восьмёрке и подход к утопающему. Последний элемент является самым сложным. Необходимо рукой дотронуться до шара на воде, выполняющего роль утопающего и при этом не задеть его корпусом судна.
По итогам проведенных экзаменов все восемь человек успешно справились с практикой. Вскоре они получат удостоверения на право управления маломерным судном.
С этого года надевание спасательного жилета судоводителем и пассажирами является обязательной процедурой на всех без исключения маломерных судах.
В Бурятии судоводители сдали экзамены на Селенге
Общество, Фото:
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