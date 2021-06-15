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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области горит почти 35 тысяч га леса

За последние сутки возгораний в лесах Бурятии не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Один лесной пожар произошёл в Бурятии 13 июня, в субботу. Пожар действовал всего в 500 метрах от села Баргузин, но его быстро потушили на площади менее 1 га.

Тяжёлая ситуация с лесными пожарами сохраняется в соседней Иркутской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 15 июня в регионе действует четыре лесных пожара на огромной площади – почти 35 тысяч га. Самый крупный – в Катангском районе. На его тушение ранее привлекли вертолёты Ми-8 и самолёт Ил-76 МЧС России.

Иркутская область на сегодня в лидерах в стране по площади лесных пожаров.

В Бурятии разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено. В лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки двигателей;
- курить;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44. 
лесные пожары
 
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