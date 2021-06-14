В Бурятии потушили лесной пожар вблизи села

Накануне, 13 июня, в Бурятии тушили лесной пожар в Баргузинском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесной пожар действовал всего в 500 метрах от села Баргузин.
На тушении работали шесть сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники. Лесники за час ликвидировали пожар на площади меньше 1 га.
На утро 14 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 85 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 270 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
Тяжёлая ситуация с лесными пожарами сложилась в Иркутской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на утро 14 июня, там действует девять пожаров на землях лесного фонда. Лес горит на общей площади 35 521 га. Крупнейший пожар бушует в Катангском районе, к тушению привлекли два вертолёта Ми-8, а вчера и самолёт Ил-76 МЧС России.
Иркутская область сейчас занимает печальное лидерство по площади лесных пожаров в стране. На втором месте Республика Саха (Якутия), где горит 16 392 га леса.