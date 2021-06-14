В Катангском районе пожар охватил более 30 тысяч га леса
13 июня начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и первый заместитель губернатора Андрей Козлов вместе со специалистами министерства лесного комплекса совершили облёт лесных пожаров на севере региона. С высоты запечатлели огромную территорию сгоревшего леса.
- Облёт совершили, чтобы лично оценить ситуацию с природными пожарами и принять необходимые решения по передислокации сил и средств, усилению наземной группировки пожарных десантников и дальнейшим работам по ликвидации природных пожаров, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
По словам Вячеслава Федосеенко, обстановка с лесными пожарами сложная, угрозы для населенных пунктов нет.
Самый крупный пожар действует в Катангском районе. По данным на 13 июня, его площадь составляла более 30 тысяч гектаров. Это самый крупный лесной пожар в регионе.
Огромный пожар в Катангском районе тушат 166 человек и 15 единиц техники. Накануне к тушению присоединился самолёт Ил-76 МЧС России. Также на тушении работают два вертолёта Ми-8.
- Ждём изменения ситуации в положительную сторону, - заявил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области.
Всего на территории Иркутской области, по данным на 13 июня, действовали 13 природных пожаров на общей площади 34 149 га.
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
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