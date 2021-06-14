 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха

Происшествия, 
В Катангском районе пожар охватил более 30 тысяч га леса

13 июня начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и первый заместитель губернатора Андрей Козлов вместе со специалистами министерства лесного комплекса совершили облёт лесных пожаров на севере региона. С высоты запечатлели огромную территорию сгоревшего леса.

- Облёт совершили, чтобы лично оценить ситуацию с природными пожарами и принять необходимые решения по передислокации сил и средств, усилению наземной группировки пожарных десантников и дальнейшим работам по ликвидации природных пожаров, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

По словам Вячеслава Федосеенко, обстановка с лесными пожарами сложная, угрозы для населенных пунктов нет.

Самый крупный пожар действует в Катангском районе. По данным на 13 июня, его площадь составляла более 30 тысяч гектаров. Это самый крупный лесной пожар в регионе.

Огромный пожар в Катангском районе тушат 166 человек и 15 единиц техники. Накануне к тушению присоединился самолёт Ил-76 МЧС России. Также на тушении работают два вертолёта Ми-8.

- Ждём изменения ситуации в положительную сторону, - заявил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области.

Всего на территории Иркутской области, по данным на 13 июня, действовали 13 природных пожаров на общей площади 34 149 га. 

Лес лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
Происшествия, 14.06.2021
В Катангском районе пожар охватил более 30 тысяч га леса
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
Происшествия, 14.06.2021
Поджигателям грозит уголовная ответственность
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 14.06.2021
Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Происшествия, 14.06.2021
Осуждённый отправился в колонию строгого режима
В Иркутской области во время погони за пьяным водителем стреляли по колёсам
В Иркутской области во время погони за пьяным водителем стреляли по колёсам
Происшествия, 14.06.2021
Мужчина, лишённый права управления транспортом, повторно сел за руль в нетрезвом виде
В Бурятии искра от мангала стала причиной пожара в кафе
В Бурятии искра от мангала стала причиной пожара в кафе
Происшествия, 14.06.2021
Искра залетела на чердак от уличного мангала
В Бурятии сожгли 88 центнеров сена
В Бурятии сожгли 88 центнеров сена
Происшествия, 14.06.2021
Поджигателей пока не нашли
В Бурятии потушили лесной пожар вблизи села
В Бурятии потушили лесной пожар вблизи села
Происшествия, 14.06.2021
Пожар действовал всего в 500 метрах от села Баргузин
В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими
В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими
Происшествия, 13.06.2021
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён
Житель Бурятии упал со скалы на Байкале
Житель Бурятии упал со скалы на Байкале
Происшествия, 13.06.2021
Мужчина во время фотографирования потерял равновесие и сорвался вниз
Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности
Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности
Происшествия, 12.06.2021
Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^