В Улан-Удэ выставили предметы, найденные при раскопках

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В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открылась выставка «Древние культуры Бурятии».Выставка проводится совместно с музеем Бурятского научного центра СО РАН и Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.- На выставке вы увидите материалы из последних раскопок 2017-2019 годов Иволгинского городища и Нижнемангиртуйского поселения гуннов - орудия труда, украшения, изделия из керамики, искусные имитации самых древних денег мира – раковин каури - и др., - сообщили в Этнографическом музее.Всего представлено около 30 предметов.