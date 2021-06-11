В Улан-Удэ выставили предметы, найденные при раскопках

На выставке представили орудия труда, украшения, изделия из керамики
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открылась выставка «Древние культуры Бурятии».
Выставка проводится совместно с музеем Бурятского научного центра СО РАН и Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
- На выставке вы увидите материалы из последних раскопок 2017-2019 годов Иволгинского городища и Нижнемангиртуйского поселения гуннов - орудия труда, украшения, изделия из керамики, искусные имитации самых древних денег мира – раковин каури - и др., - сообщили в Этнографическом музее.
Всего представлено около 30 предметов.
Возрастное ограничение 6+
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