В пригородном районе Улан-Удэ обнаружили следы медведя







Жители местности Заречка увидели следы косолапого рано утром, когда отправились выгонять коров на пастбища, и предполагают – медведь ходил ночью.



– Видимо, ночью ходил, – говорит женщина. – А мы утром со скотом пошли. Я бы сама и не поняла, а кто-то из соседей повнимательней оказался. Нам уже порекомендовали временно коров не гонять в те места. Мы сегодня их вообще дома оставили.



По словам одного из мужчин, который видел следы и оценил их размер, зверю предположительно полтора года. В настоящее время местонахождение медведя неизвестно.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно



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- Постарайтесь минимизировать возможность встречи с медведем. Воздержитесь от выхода в лес. Не устраивайте свалки вблизи поселений. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя. Ни в коем случае не прикармливайте, это дикий зверь. Если увидели медведя, постарайтесь от него уйти, - советует госинспектор Бурприроднадзора.



При выходе медведей в населённые пункты нужно обращаться в полицию.

Жители местности Заречка увидели следы косолапого рано утром, когда отправились выгонять коров на пастбища, и предполагают – медведь ходил ночью.– Видимо, ночью ходил, – говорит женщина. – А мы утром со скотом пошли. Я бы сама и не поняла, а кто-то из соседей повнимательней оказался. Нам уже порекомендовали временно коров не гонять в те места. Мы сегодня их вообще дома оставили.По словам одного из мужчин, который видел следы и оценил их размер, зверю предположительно полтора года. В настоящее время местонахождение медведя неизвестно.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец встретил медвежонка около пригородного села Вахмистрово . Неизвестно, где мать малыша – находится ли неподалёку или погибла, и он остался один. В соцсети пользователи переживают за жизнь маленького медведя, предполагая, что на него могут напасть собаки.Также участились выходы медведей вблизи населённых пунктов в Северо-Байкальском районе Бурятии.- Постарайтесь минимизировать возможность встречи с медведем. Воздержитесь от выхода в лес. Не устраивайте свалки вблизи поселений. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя. Ни в коем случае не прикармливайте, это дикий зверь. Если увидели медведя, постарайтесь от него уйти, - советует госинспектор Бурприроднадзора.При выходе медведей в населённые пункты нужно обращаться в полицию.

В Заиграевском районе Бурятии обнаружили следы медведя. Об этом сообщили сегодня, 4 июня, местные жители.- Медведь бродил в окрестностях старых дач посёлка Заиграево. Недалеко от Елисеевских полей, - отмечается в группе «Заиграево-инфо.24/7».- Судя по цепочке следов, животное бродило в окрестностях старых дач (отворот вправо на выезде из Заиграево по дороге в Челутай 3 км), побывало в оборудованном месте для отдыха «Добрыня» и где-то недалеко от так называемых Елисеевских полей, - уточняет заиграевское издание «Вперёд».