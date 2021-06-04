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В пригородном районе Улан-Удэ обнаружили следы медведя

В пригородном районе Улан-Удэ обнаружили следы медведя
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Медведь бродил в окрестностях старых дач

В Заиграевском районе Бурятии обнаружили следы медведя. Об этом сообщили сегодня, 4 июня, местные жители.

- Медведь бродил в окрестностях старых дач посёлка Заиграево. Недалеко от Елисеевских полей, - отмечается в группе «Заиграево-инфо.24/7».



- Судя по цепочке следов, животное бродило в окрестностях старых дач (отворот вправо на выезде из Заиграево по дороге в Челутай 3 км), побывало в оборудованном месте для отдыха «Добрыня» и где-то недалеко от так называемых Елисеевских полей, - уточняет заиграевское издание «Вперёд». 

Жители местности Заречка увидели следы косолапого рано утром, когда отправились выгонять коров на пастбища, и предполагают – медведь ходил ночью.

– Видимо, ночью ходил, – говорит женщина. – А мы утром со скотом пошли. Я бы сама и не поняла, а кто-то из соседей повнимательней оказался. Нам уже порекомендовали временно коров не гонять в те места. Мы сегодня их вообще дома оставили.

По словам одного из мужчин, который видел следы и оценил их размер, зверю предположительно полтора года. В настоящее время местонахождение медведя неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец встретил медвежонка около пригородного села Вахмистрово. Неизвестно, где мать малыша – находится ли неподалёку или погибла, и он остался один. В соцсети пользователи переживают за жизнь маленького медведя, предполагая, что на него могут напасть собаки. 

Также участились выходы медведей вблизи населённых пунктов в Северо-Байкальском районе Бурятии. 

- Постарайтесь минимизировать возможность встречи с медведем. Воздержитесь от выхода в лес. Не устраивайте свалки вблизи поселений. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя. Ни в коем случае не прикармливайте, это дикий зверь. Если увидели медведя, постарайтесь от него уйти, - советует госинспектор Бурприроднадзора.

При выходе медведей в населённые пункты нужно обращаться в полицию.
медведь
 
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