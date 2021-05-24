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На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям

На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Северобайкалье-инфо"
Медведей могут привлекать незаконные свалки вблизи поселений

Участились выходы медведей вблизи населённых пунктов в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Животные были замечены в селе Уоян, а также в местности между Северобайкальском и посёлком Заречный. Об этом сообщили 22 мая в группах «Северобайкалье-инфо. 24/7», «Северобайкальск-инфо.24/7».

- Постарайтесь минимизировать возможность встречи с медведем. Воздержитесь от выхода в лесной массив. Не устраивайте свалки вблизи поселений. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя. Ни в коем случае не прикармливайте, это дикий зверь. Если увидели медведя, постарайтесь от него уйти, - прокомментировал консультант отдела охраны, контроля и регулирования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты и среды их обитания, госинспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников.

При выходе медведей в населённые пункты нужно обращаться в полицию.

- В населённом пункте в соответствии с федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 г. номер 3-ФЗ, обеспечение безопасности граждан, а равно применение оружия в целях устранения угрозы жизни и здоровью граждан, возложено на органы внутренних дел. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. N° 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления, - объяснил Евгений Дубников.

В населённых пунктах только сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе дети, отдыхающие в летнем лагере «Байкальский бор», выдумали историю про гулявшего рядом медведя. Дети немало испугали родителей, но их история не нашла подтверждения.


медведь
 
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