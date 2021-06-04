В Бурятии спасли кота, просидевшего на столбе два дня

Несчастного кота клевали вороны
В селе Курумкан спасли кота со столба линий электропередачи, где сидел двое суток. Спасли кота работники РЭС, сообщается в группе «Курумкан-инфо 24/7»
- Хотим выразить благодарность работникам РЭС за спасение кота. Спасибо вам за отзывчивость и оперативность! – поблагодарили специалистов жители улицы Комсомольской.
В течение двух суток, что домашнее животное находилось на электроопоре, над ним издевались вороны. Они клевали кота.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в ноябре 2020 года похожая история спасения кошки, застрявшей на столбе в посёлке Заиграево, окончилась трагедией. Пожарные, приехавшие на место, забыли про обесточивание линии электропередач. В итоге 22-летний пожарный, полезший по лестнице, получил удар током и упал с высоты. Он впал в кому и скончался в больнице
.
Теперь перед судом предстанет
начальник заиграевской пожарной части №19. Недавно расследование этого уголовного дела завершилось.
Медведь бродил в окрестностях старых дач
По данным переписи 2010 года, в Бурятии русским языком владели 98% жителей
Несчастного кота клевали вороны
Поступило 140 заявок
Упрощённый порядок назначения пенсий и соцвыплат продлили до 1 июля
Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом
В чемпионате «Динамо» приняли участие более 70 спортсменов
Число госпитализированных больных и количество ковидных коек увеличивается каждый день
Артисты презентовали экотропу к пику Любви
Цветы вырастили в оранжерее дацана
Сегодня ЕГЭ проводится в 20 пунктах проведения экзамена
МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo в ходе Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании
Косолапый бежал вдоль трассы
Преждевременные роды ночью пришлось принимать сельскому фельдшеру
Лучшие приставы Бурятии выступят на конкурсе в Хабаровске