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В Бурятии спасли кота, просидевшего на столбе два дня

В Бурятии спасли кота, просидевшего на столбе два дня
Общество,  Фото:"Курумкан-инфо"
Несчастного кота клевали вороны

В селе Курумкан спасли кота со столба линий электропередачи, где сидел двое суток. Спасли кота работники РЭС, сообщается в группе «Курумкан-инфо 24/7»

- Хотим выразить благодарность работникам РЭС за спасение кота. Спасибо вам за отзывчивость и оперативность! – поблагодарили специалистов жители улицы Комсомольской.

В течение двух суток, что домашнее животное находилось на электроопоре, над ним издевались вороны. Они клевали кота.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в ноябре 2020 года похожая история спасения кошки, застрявшей на столбе в посёлке Заиграево, окончилась трагедией. Пожарные, приехавшие на место, забыли про обесточивание линии электропередач. В итоге 22-летний пожарный, полезший по лестнице, получил удар током и упал с высоты. Он впал в кому и скончался в больнице.

Теперь перед судом предстанет начальник заиграевской пожарной части №19. Недавно расследование этого уголовного дела завершилось.

кошка
 
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