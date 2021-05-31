В Забайкалье драмтеатру хотят присвоить имя Николая Березина

Вопрос о присвоении будет рассмотрен в Думе



В Забайкалье предлагают присвоить имя Николая Березина краевому драматическому театру. Инициативу об этом выдвинули коллектив учреждения и региональное отделение «Союз театральных деятелей».



- Уверены, что присвоение учреждению имени Николая Березина сохранит память о талантливом режиссёре и руководителе для новых поколений забайкальцев, а также отразит базовые ценности творческого коллектива – гражданственность, патриотизм, свободу творчества и тесное взаимодействие со зрителями, – рассказали в театре.



Комиссия по рассмотрению документов для увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Забайкальским краем, удовлетворила ходатайство коллектива краевого драматического театра и регионального отделения «Союза театральных деятелей» о присвоении учреждению имени Николая Березина. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Думе, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Справка



Николай Березин – лауреат премии правительства России в области театрального искусства, народный артист, заслуженный деятель искусств РФ. Руководил театром с 1990 по 2011 год. В период его руководства театральная труппа дважды пополнялась выпускниками целевых наборов театрального отделения Читинского областного училища культуры и один раз выпускниками Московского театрального училища имени М.С. Щепкина. Ученики Николая Березина на сегодняшний день остаются основой творческого коллектива театра. При непосредственном руководстве Николая Алексеевича забайкальский театр окреп, превратился в ведущий театральный коллектив в крае, укрепил свои позиции на общероссийском уровне. О работе читинского драматического театра заговорили не только в России, но и в странах ближнего зарубежья – в Белоруссии, Украине, Туркмении.

