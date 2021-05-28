Светлана Гомбоева выиграла на соревнованиях две медали
Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Светлана Гомбоева возглавила топ-3 лучших лучников второго этапа Кубка мира. Итоги, после прошедших соревнований, подвела международная федерация стрельбы из лука.
Напомним, что на втором этапе Кубка мира Светлана Гомбоева завоевала две медали. Золотую награду — в личном первенстве и «бронзу» – в командном.
- Она пришла, она увидела, она победила. Гомбоева извлекла максимум из своего дебюта на Кубке мира по стрельбе из лука «Hyundai», даже если ей потребовалось время, чтобы разогреться, - отмечают во всемирной федерации стрельбы из лука.
Светлана Гомбоева тренируется у Константина Эрдыниева и Гэрэлмы Эрдыниевой, сообщает пресс-служба ЦСП РБ.
Лучницу из Бурятии признали лучшей во втором этапе Кубка мира
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