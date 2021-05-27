В Улан-Удэ обманутые дольщики шокированы размером компенсации

- Мы написали ряд писем в публично-правовую компанию (Фонд защиты граждан-участников долевого строительства, федеральный фонд – прим. ред.), приложили документы, подтверждающие, что у нас стоимость квадратного метра по Республике Бурятия гораздо выше: направляли сведения издания «Из рук в руки», данные Росстата по республике, сколько стоит квадратный метр, и приказ минстроя Бурятии о стоимости квадратного метра. Все документы мы направили, но, к сожалению, нам пришёл отрицательный ответ с публично-правовой компании. Они сообщили, что сумма пересмотру не подлежит, поскольку это рыночная цена, она определяется в том числе с учётом степени строительной готовности, состояния отделки и т.д., - рассказала заместитель генерального директора Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Бурятии Мария Башитова.



Летом 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным отчаявшиеся люди сняли видеообращение к президенту на фоне своей остановившейся стройки. Дети держали плакаты «Власть оставила нас без жилья».