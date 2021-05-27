В Улан-Удэ обманутые дольщики шокированы размером компенсации

История с обманутыми дольщиками, которые вкладывались в обещанный им дом по улице Столичная в посёлке Загорск, получила своё продолжение. Для дольщиков оно оказалось не самым радужным.
«Обманутые дважды»
Этой весной появилась информация, что дольщики ООО «Шэнэсэн» (тот самый дом на улице Столичная, 1а) получат денежную компенсацию вместо квартир. Дом, который должны были возвести более пяти лет назад, так и замер на уровне фундамента. Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства счёл достраивание этого дома нецелесообразным. Так что дольщикам обещали взамен выплаты. Не раз заявлялось, что компенсации будут произведены, исходя из рыночной стоимости квадратного метра на данный момент.
- Сумма возмещения для каждого считается индивидуально и составляет коммерческую тайну. Средства будут перечислены на указанный дольщиком счёт в течение 10 рабочих дней после получения банком заявления, - сообщали в минстрое Бурятии.
Складывалось впечатление: дольщики могут вздохнуть с облегчением - они наконец получат возможность купить квартиры. Однако на деле оказалось, что не всё так просто.
- Большая часть дольщиков получила компенсации, но выплата, конечно же, никого не устраивает. Обещали по рыночной цене, на деле получили, сколько отдали. Сейчас таких цен нет. Даже однушку не купишь. Также высчитали материнский капитал, - рассказала «Байкал-Daily» участница долевого строительства Ольга.
Горожанка сообщила, что компенсации выплачивают в среднем из расчёта всего около 40 тысяч за квадратный метр. За шесть лет ожидания своего дома цены на жильё в столице республики резко выросли. «С такой выплатой реально сейчас взять что-то сложно. Везде писали, что дольщики получат по рыночной стоимости. На самом деле обман. Обманутые дважды», - делится болью жительница Улан-Удэ.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в городах и посёлках городского типа, согласно приказу минстроя республики, составляет 61 262 рубля на первый квартал 2021 года.
- Многие дольщики всё это время снимали квартиры, а также платили ипотеку за эту квартиру. Процентов по переплате много ушло, кто-то сейчас закроет ипотеку за эту горе-квартиру. И вообще ничего не останется, не понимаем: мы же не коммерческая стройка, по программе шли, - говорит Ольга.
Пересмотру не подлежит
В Фонде поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что к ним уже обращались дольщики по этому объекту. Представители фонда не раз пытались добиться пересмотра компенсации дольщикам. Но безуспешно.
- Мы написали ряд писем в публично-правовую компанию (Фонд защиты граждан-участников долевого строительства, федеральный фонд – прим. ред.), приложили документы, подтверждающие, что у нас стоимость квадратного метра по Республике Бурятия гораздо выше: направляли сведения издания «Из рук в руки», данные Росстата по республике, сколько стоит квадратный метр, и приказ минстроя Бурятии о стоимости квадратного метра. Все документы мы направили, но, к сожалению, нам пришёл отрицательный ответ с публично-правовой компании. Они сообщили, что сумма пересмотру не подлежит, поскольку это рыночная цена, она определяется в том числе с учётом степени строительной готовности, состояния отделки и т.д., - рассказала заместитель генерального директора Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Бурятии Мария Башитова.
Дом обманутых дольщиков на Столичной считался одним из самых многострадальных проектов. Он должен был быть возведён по программе молодёжного жилого комплекса. Дольщикам (а это все молодые семьи, в большинстве своём с детьми) обещали компенсации 20% стоимости жилья из бюджета и очень невысокие ежемесячные выплаты. При этом участникам программы МЖК незаконно не дали права выбора, обязав купить квартиру в этом доме. После стройка была брошена, даже не дойдя до первого этажа.
Летом 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным отчаявшиеся люди сняли видеообращение к президенту на фоне своей остановившейся стройки. Дети держали плакаты «Власть оставила нас без жилья».
- Все мы долгое время стояли в госпрограмме для молодых семей. В 2014 году подошла наша очередь. Нас обязали приобрести жильё у определённого застройщика на определённом объекте без предоставления права выбора. В итоге, сроки сдачи квартир прошли, мы без квартир, стройка заморожена на стадии фундамента уже пять лет. Мы платим ипотеки за несуществующие квартиры. Вынуждены сами снимать квартиры, - с таким видеообращением выступили обманутые дольщики к Владимиру Путину.
В свою очередь, председатель союз молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России по Бурятии Евгений Саттаров находился тогда под следствием по делу о коммерческом подкупе. Он был задержан по подозрению в незаконном получении имущества в особо крупном размере.
В феврале 2021 года суд вынес решение в отношении Саттарова. Ему был назначен условный срок и штраф в четыре миллиона рублей.
Обманутые семьи сейчас своё состояние сейчас описывают как «зла не хватает»:
- Мы прошлым летом судились с минспорта. Нас в суде просили не переживать и обещали, что всё получим по рыночной стоимости. Обидно, что изначально мы состояли как господдержка молодых семей. В итоге вот что вышло, да ещё и с таким маленьким возмещением…