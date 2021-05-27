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В Забайкалье коза выкармливает щенка

В Забайкалье коза выкармливает щенка
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Ветеринары сообщили о необычной парочке в Краснокаменском районе

В одном из населённых пунктов Краснокаменского района Забайкальского края коза по кличке Манька стала «матерью» для щенка. Такой необычный случай заметили ветспециалисты при проведении вакцинации сельхозживотных.

- Во время проведения планового ветеринарного мероприятия, на животноводческой стоянке ветспециалисты заметили необычную привязанность щенка к козе. В одной из построек увидели, что коза выкармливает своим молоком этого малыша, - рассказала ветеринарный врач-терапевт Наталья Протопопова.

Хозяин стоянки пояснил, у матери щенка не хватало молока для выкармливания и было решено поместить его в загон к козе. К удивлению, Манька его приняла. Щенок прижился и уже две недели не отходит от своей кормилицы.

Как сообщает государственная ветеринарная служба Забайкалья, в настоящее время в крае в плановом режиме проходят весенние профилактические мероприятия. Они проводятся перед выводом скота на пастбищное содержание. Ветврачи отбирают пробы крови сельхозживотных, а также вакцинируют против особо опасных болезней.
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