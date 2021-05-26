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В Бурятии и Забайкалье проведут масштабные танковые учения

В Бурятии и Забайкалье проведут масштабные танковые учения
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Первое из них запланировано на конец июля

Несколько учений с танковыми подразделениями танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа запланированы на летний период обучения этого года. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны» в Бурятии и «Цугол» Забайкальского края.

- Целью проведения данных учений является совершенствование навыков совершения марша, повышение слаженности действий при выполнении задач и отработка передового опыта руководства подчинёнными подразделениями в ходе их действий, - сообщает пресс-служба ВВО.

На учениях военнослужащие танкового соединения отработают организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБЗ в объёме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и эвакуации техники с поля боя.

Начало первого из этих учений запланировано на конец июля текущего года.
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