Первое из них запланировано на конец июля
Несколько учений с танковыми подразделениями танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа запланированы на летний период обучения этого года. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны» в Бурятии и «Цугол» Забайкальского края.
- Целью проведения данных учений является совершенствование навыков совершения марша, повышение слаженности действий при выполнении задач и отработка передового опыта руководства подчинёнными подразделениями в ходе их действий, - сообщает пресс-служба ВВО.
На учениях военнослужащие танкового соединения отработают организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБЗ в объёме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и эвакуации техники с поля боя.
Начало первого из этих учений запланировано на конец июля текущего года.
В Бурятии и Забайкалье проведут масштабные танковые учения
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