В Бурятии «Голос кочевников» могут перенести под крышу

Отменять или нет фестиваль «Голос кочевников», обсуждали на заседании оперштаба
В Бурятии всё идёт к тому, что музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» не состоится в Ацагатской долине, то есть на открытом воздухе. Сегодня вопрос вновь обсуждался на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что сперва глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству культуры заняться работой по отмене «Голоса кочевников».
По данным нашего источника, на заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев доложил о росте заболеваемости коронавирусом.
После обсуждение ситуации продолжилось. Прозвучали предложения смягчить требования, но не отменять фестиваль полностью. Так, министр культуры Соёлма Дагаева предложила перенести «Голос кочевников» под крышу. Это ограничит количество зрителей. К примеру, можно провести фестиваль в театрах или Физкультурно-спортивном комплексе, предложила глава минкультуры.
Также на заседании было предложено провести «Голос кочевников» в традиционном виде, то есть на открытом воздухе, но допускать только зрителей со справкой о вакцинировании против коронавируса.
Сергей Ханхареев вмешался в обсуждение, высказав куда более категоричную позицию Роспотребнадзора. Глава ведомства предложил всё же вообще отказаться в этом году от «Голоса кочевников».
Выслушав мнения, глава Бурятии допустил проведение фестиваля в ФСК. При этом дал понять, что на открытом воздухе «Голос кочевников» вряд ли будет возможен.
О том, что фестиваль «Голос кочевников» находится под угрозой отмены, стало неделю назад. По данным «Байкал-Daily», тогда на заседании оперштаба главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев впервые озвучил сомнение, что «Голос кочевников» и подобные мероприятия могут быть согласованы Роспотребнадзором.
В конце февраля организаторы объявили о проведении «Голоса кочевников» (12+). Он был анонсирован на 16-18 июля, место проведения значилось то же – Ацагатская долина. В апреле в продажу поступили билеты. Новости о возможной отмене фестиваля шокировали и возмутили зрителей. Их, в частности, удивляет то, что в Улан-Удэ проводили чемпионаты России по борьбе (причём, на последний пускали всех, кто просто купил билет), а музыкальные мероприятия запрещают.
В 2020 году из-за ограничительных мероприятий «Голос кочевников» не проводился.
В 2019 году его посетили около десяти тысяч человек. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
Коронавирус в Бурятии пошёл в гору после длительных майских выходных. На сегодняшний день занято 93% ковидных коек.
Отметим, в первые годы «Голос кочевников» проводился в закрытых помещениях – театрах. Затем его локацией стал Этнографический музей, а в последние годы традиционно это Ацагатская долина. Там разворачивают целый палаточный городок, где зрители могут ночевать все дни фестиваля.
В Бурятии «Голос кочевников» могут перенести под крышу
Общество, Фото:
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