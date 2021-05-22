 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 мая

21 мая

Популярное

Илью Варламова зазывают на марафон «Чистый Байкал»

Илью Варламова зазывают на марафон «Чистый Байкал»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Блогер поинтересовался у подписчиков, где в стране проходят красивые марафоны

Блогера Илью Варламова приглашают на III международный марафон «Чистый Байкал», который состоится 7 августа в Баргузинском районе Бурятии в селе Максимиха.

Блогер спросил на своей странице в Instagram, какие марафона проводятся в стране.

- Тренер говорит, что бежать надо дольше и требует, чтобы я записался на какой-нибудь ультратрейл 150 км (мне кажется, я там умру). Друзья подсказывают, что надо бегать полумарафоны раз в неделю и наслаждаться красотой! В общем, я в замешательстве. Направление есть, а вот цели нет! Кстати, какие красивые марафоны вы знаете в России? Куда приехать? - спросил Илья Варламов у подписчиков.

В комментариях подписчики предлагают свои варианты марафонов. Есть предложения посетить Липецк, Пермь, Северную Осетию, Омск. Также среди предложений был байкальским марафон.

Как сообщал «Байкал-Daily», Илья Варламов был в Бурятии прошлой весной. Тогда он повстречался с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым, с которым обсуждали городские проблемы.

После визита Илья Варламов выпустил публикации про плохой и хороший Улан-Удэ. Итогом поездки стало видео под названием «Улан-Удэ — пыльная столица Бурятии! Как живут буряты? Убогие улицы, Пентагон и хороший Ленин». Осенью 2020 года в Улан-Удэ появилась лавочка имени Варламова. Но и здесь не обошлось без критики. Блогер заметил, что углы на табличке слишком острые. Власти оперативно отреагировали на критику Варламова.
блогеры спорт бег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка пропала после семейного конфликта
Улан-удэнка пропала после семейного конфликта
Общество, 22.05.2021
О пропавшей родственники заявили в полицию через неделю после исчезновения
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 22.05.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим 
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
Общество, 22.05.2021
Заболеваемость продолжает увеличиваться
В Бурятии завершились военные сборы командиров
В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество, 22.05.2021
Учения проводились на трёх полигонах 
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
Общество, 22.05.2021
Подарки вручат в первый день лета 
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
Общество, 22.05.2021
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
Общество, 22.05.2021
На этот участок дороги жаловались многие 
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество, 22.05.2021
Пожарные рассказали о своих традициях
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
Общество, 22.05.2021
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 22.05.2021
Ожидаются осадки в виде мокрого снега 
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
Общество, 21.05.2021
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^