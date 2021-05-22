Блогер поинтересовался у подписчиков, где в стране проходят красивые марафоны
Блогера Илью Варламова приглашают на III международный марафон «Чистый Байкал», который состоится 7 августа в Баргузинском районе Бурятии в селе Максимиха.
Блогер спросил на своей странице в Instagram, какие марафона проводятся в стране.
- Тренер говорит, что бежать надо дольше и требует, чтобы я записался на какой-нибудь ультратрейл 150 км (мне кажется, я там умру). Друзья подсказывают, что надо бегать полумарафоны раз в неделю и наслаждаться красотой! В общем, я в замешательстве. Направление есть, а вот цели нет! Кстати, какие красивые марафоны вы знаете в России? Куда приехать? - спросил Илья Варламов у подписчиков.
В комментариях подписчики предлагают свои варианты марафонов. Есть предложения посетить Липецк, Пермь, Северную Осетию, Омск. Также среди предложений был байкальским марафон.
Как сообщал «Байкал-Daily», Илья Варламов был в Бурятии прошлой весной. Тогда он повстречался с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым, с которым обсуждали городские проблемы.
После визита Илья Варламов выпустил публикации про плохой и хороший Улан-Удэ. Итогом поездки стало видео под названием «Улан-Удэ — пыльная столица Бурятии! Как живут буряты? Убогие улицы, Пентагон и хороший Ленин». Осенью 2020 года в Улан-Удэ появилась лавочка имени Варламова. Но и здесь не обошлось без критики. Блогер заметил, что углы на табличке слишком острые. Власти оперативно отреагировали на критику Варламова.
Илью Варламова зазывают на марафон «Чистый Байкал»
Общество, Фото:
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