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37 жителей Бурятии заразились коронавирусом за сутки

37 жителей Бурятии заразились коронавирусом за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято 85% ковидных коек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 37 человек, заразившихся коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом пошла в республике в гору после длительных майских выходных. Если прежде суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных, после праздников начали фиксировать цифры более 30-ти и даже более 40 заражённых. Впрочем, после скачка резкого роста пока не наблюдается. Для сравнения, накануне выявили 37 больных, за день до этого +39, до этого +40, +41.

Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 708. Из них 54% (20 133) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровел 36 441 человек, или 96%. Накануне вылечились 20 пациентов.

Скончались за последние сутки ещё трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 878 пациентов. С середины октября до настоящего времени в Бурятии была всего пара дней, когда никто из больных ковидом не умирал.

Занятость коечного фонда в республике несколько снизилась. Если накануне было занято 93% ковидных коек, то сегодня 85%. Всего в стационарах лечатся 266 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 199.

В отделениях реанимации находится 37 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65-ти – 13).

Амбулаторное лечение проходят 123 пациента с COVID-19.

Как сообщал «Байкал-Daily», музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» из-за ограничительных мер может быть перенесён под крышу, например, в ФСК. Роспотребнадзор, в свою очередь, предлагает совсем отказаться от проведения фестиваля.

От очной «Ночи ёхора» в Бурятии уже отказались, её хотят провести онлайн.

Власти республики решают, как проводить выпускные вечера в этом году. Вероятнее всего, будет только один родитель на каждого ребёнка.

В Бурятии стартовал марафон по сбору средств на строительство памятника медицинским работником, погибшим от коронавируса.


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