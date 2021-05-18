Занято 85% ковидных коек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 37 человек, заразившихся коронавирусом.
Заболеваемость коронавирусом пошла в республике в гору после длительных майских выходных. Если прежде суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных, после праздников начали фиксировать цифры более 30-ти и даже более 40 заражённых. Впрочем, после скачка резкого роста пока не наблюдается. Для сравнения, накануне выявили 37 больных, за день до этого +39, до этого +40, +41.
Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 708. Из них 54% (20 133) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровел 36 441 человек, или 96%. Накануне вылечились 20 пациентов.
Скончались за последние сутки ещё трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 878 пациентов. С середины октября до настоящего времени в Бурятии была всего пара дней, когда никто из больных ковидом не умирал.
Занятость коечного фонда в республике несколько снизилась. Если накануне было занято 93% ковидных коек, то сегодня 85%. Всего в стационарах лечатся 266 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 199.
В отделениях реанимации находится 37 пациентов (из них старше 65 лет – 20), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65-ти – 13).
Амбулаторное лечение проходят 123 пациента с COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» из-за ограничительных мер может быть перенесён под крышу, например, в ФСК. Роспотребнадзор, в свою очередь, предлагает совсем отказаться от проведения фестиваля.
От очной «Ночи ёхора» в Бурятии уже отказались, её хотят провести онлайн.
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37 жителей Бурятии заразились коронавирусом за сутки
Общество, Фото:
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