«Ночь ёхора» пройдёт исключительно онлайн
В Улан-Удэ «Ночь ёхора» в этом году пройдёт в онлайн-формате. Об этом сегодня заявила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщил источник «Байкал-Daily».
Республиканский фестиваль бурятского национального танца «Ночь ёхора» проводится с 2008 года, организовывается он летом на открытом воздухе, преимущественно в Этнографическом музее народов Забайкалья. Для зрителей готовят насыщенную программу, и в рамках неё профессиональные артисты учат всех желающих ёхору - на мастер-классах.
Также здесь проходят концерты, конкурс бурятской песни и конкурсы ёхоров и т.д. Участники конкурсной программы «Ночи ёхора» - это творческие коллективы и организации Улан-Удэ, районов Бурятии, соседних регионов, приезжали в прошлые годы также из Внутренней Монголии (КНР).
На фестивале проводится любимый многими гранд-ёхор, когда в большой общий круг встают все зрители.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии другой фестиваль - «Голос кочевников» - также не хотят проводить на открытом воздухе. На заседании оперштаба Роспотребнадзор предложил вовсе отказаться от проведения фестиваля. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов, выслушав мнения, допустил проведение фестиваля в ФСК.
В Бурятии отказались от очной «Ночи ёхора»
Общество, Фото:
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