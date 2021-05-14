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В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19

В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков

В Бурятии установят памятник медицинским работникам республики, погибшим от COVID-19. Установку памятника инициировали представители движения «Матери России», в котором состоят бурятские предприниматели, общественники представители министерств и ведомств, религиозных конфессий и др.

Бурятское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России» проведёт специальную благотворительную акцию. Собранные деньги будут направлены на установку памятника погибшим медикам.

- Мы уже разослали письма руководителям предприятий, организаций, учреждений, которые активно участвуют в социально ориентированных акциях, проектах, благотворительных раутах. Уверены, что представители малого и среднего бизнеса, жители республики также не останутся в стороне и внесут свою лепту в это благое дело. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией, - выразили свою точку зрения члены президиума регионального отделения движении «Матери России».

Благотворительная акция состоится 17 мая в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева.

По данным минздрава Бурятии, в республике за год пандемии скончалось девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:

- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Борисовна Цыбикова

- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Светлана Николаевна Костеренко

- старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко Галина Аркадьевна Атутова

- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева

- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Михайлович Душкин

- врач анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра Ардан Базарович Баторов

- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Василий Николаевич Цыренов

- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Дугаровна Маланова

- медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Светлана Николаевна Будаева


коронавирус памятник
 
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