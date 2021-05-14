В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19

Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков



В Бурятии установят памятник медицинским работникам республики, погибшим от COVID-19. Установку памятника инициировали представители движения «Матери России», в котором состоят бурятские предприниматели, общественники представители министерств и ведомств, религиозных конфессий и др.



Бурятское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России» проведёт специальную благотворительную акцию. Собранные деньги будут направлены на установку памятника погибшим медикам.



- Мы уже разослали письма руководителям предприятий, организаций, учреждений, которые активно участвуют в социально ориентированных акциях, проектах, благотворительных раутах. Уверены, что представители малого и среднего бизнеса, жители республики также не останутся в стороне и внесут свою лепту в это благое дело. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией, - выразили свою точку зрения члены президиума регионального отделения движении «Матери России».



Благотворительная акция состоится 17 мая в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева.



По данным минздрава Бурятии, в республике за год пандемии скончалось девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:



- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Борисовна Цыбикова



- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Светлана Николаевна Костеренко



- старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко Галина Аркадьевна Атутова



- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева



- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Михайлович Душкин



- врач анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра Ардан Базарович Баторов



- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Василий Николаевич Цыренов



- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Дугаровна Маланова



- медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Светлана Николаевна Будаева





