Галины Бурхиевой не стало в ноябре 2020 года
25 февраля в селе Кижинга в Бурятии состоялось открытие памятной мемориальной доски, посвящённой врачу терапевту Галине Бурхиевой.
- Памятная мемориальная доска открыта, как добрая память и уважение Галине Жамбалдоржиевне. Помнить и быть благодарными тем, кто ценой собственной жизни дарит нам великое счастье – жить, - сказал главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.
Памятная мемориальная доска расположена на главном входе взрослой поликлиники Кижингинской центральной районной больницы, сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», Галина Бурхиева скончалась в ноябре прошлого года. Она лечила больных коронавирусом с начала пандемии.
В Бурятии открыли мемориальную доску врачу, умершей от коронавируса
Общество, Фото:
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