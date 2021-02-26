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В Бурятии открыли мемориальную доску врачу, умершей от коронавируса

В Бурятии открыли мемориальную доску врачу, умершей от коронавируса
Общество,  Фото:"Кижинга-инфо"
Галины Бурхиевой не стало в ноябре 2020 года

25 февраля в селе Кижинга в Бурятии состоялось открытие памятной мемориальной доски, посвящённой врачу терапевту Галине Бурхиевой.

- Памятная мемориальная доска открыта, как добрая память и уважение Галине Жамбалдоржиевне. Помнить и быть благодарными тем, кто ценой собственной жизни дарит нам великое счастье – жить, - сказал главный врач Кижингинской центральной районной больницы Вячеслав Максаров.

Памятная мемориальная доска расположена на главном входе взрослой поликлиники Кижингинской центральной районной больницы, сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», Галина Бурхиева скончалась в ноябре прошлого года. Она лечила больных коронавирусом с начала пандемии.


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