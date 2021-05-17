В Бурятии занято 93% ковидных коек

Круг контактных лиц составляет 1389 человек.







Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупреждал об угрозе ввода новых ограничений . В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус. Из них 21 заболел в Улан-Удэ.Большинство новых заражённых (27 пациентов) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).Заболеваемость пошла в гору после длительных майских выходных. В апреле суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных. Однако после праздников был преодолён порог в 30 заболевших; в пятницу, 14 мая, их стало уже 41. В субботу выявили 40 заражённых, а за последние сутки 39.Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло. Из них 54% (20 112) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Выписали из больниц накануне четыре выздоровевших пациента. За всё время в Бурятии вылечился от ковида 36 421 человек.Летальные случаи по-прежнему происходят ежедневно. Накануне скончался один больной. Всего же с начала пандемиис коронавирусом.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии перепрофилировано 273 койки, из них свободно 17 коек. Занятость коечного фонда составляетАмбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.