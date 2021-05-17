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В Бурятии занято 93% ковидных коек

В Бурятии занято 93% ковидных коек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки COVID-19 обнаружили ещё у 39 жителей

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 39 человек. Из них 21 заболел в Улан-Удэ.

Большинство новых заражённых (27 пациентов) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость пошла в гору после длительных майских выходных. В апреле суточный прирост ежедневно был менее 30-ти больных. Однако после праздников был преодолён порог в 30 заболевших; в пятницу, 14 мая, их стало уже 41. В субботу выявили 40 заражённых, а за последние сутки 39.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 37 671. Из них 54% (20 112) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Выписали из больниц накануне четыре выздоровевших пациента. За всё время в Бурятии вылечился от ковида 36 421 человек.

Летальные случаи по-прежнему происходят ежедневно. Накануне скончался один больной. Всего же с начала пандемии умерли 875 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 в Бурятии перепрофилировано 273 койки, из них свободно 17 коек. Занятость коечного фонда составляет 93%.

Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1389 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев предупреждал об угрозе ввода новых ограничений. В случае ухудшения эпидобстановки возможно ужесточение по массовым мероприятиям, вроде фестиваля «Голос кочевников» и др.
коронавирус профилактика
 
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