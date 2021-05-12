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Бурятия в лидерах антирейтинга по незаконным рубкам

Бурятия в лидерах антирейтинга по незаконным рубкам
Общество, 
Специалисты подсчитали, что средний объём незаконной рубки вырос в три раза

Красноярский край, Иркутская область и Республика Бурятия стали лидерами в рейтинге регионов, на которые приходится больше всего незаконных рубок древесины. Об этом сообщает федеральное издание «Известия» со ссылкой на Рослесинфорг.

Агентство подвело итоги дистанционного мониторинга лесничеств за первые три месяца 2021 года. Как отмечают специалисты, на этот период приходится наибольшее количество незаконных лесозаготовок. Так, за первые три месяца 2021 года мониторингом было охвачено 59,1 млн га в 15 регионах страны — 75% площадей приходится на Сибирь, 9% — на Дальний Восток, 7% — на Северо-Запад, остальное — регионы Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.

С января по март в 8 из 15 регионов России выявлено 49 случаев незаконных рубок объёмом более 50 тыс. кубометров.

- Больше всего нарушений в первом квартале текущего года как в Сибири, так и по всей стране приходится на Красноярский край: в среднем в этом регионе на 1 млн га «чёрные» лесорубы спилили 1405 кубометров древесины. Ущерб оценивается в 75 млн рублей, - отмечается в материале «Известий».

В Иркутской области средний объём нелегальных лесозаготовок составил 1229 кубометров на 1 млн га. В Бурятии, в свою очередь, средний объём незаконной рубки с прошлого года вырос в три раза: с января по март 2021 года он достиг 96 кубометров древесины на сотню тысяч гектаров.

Ещё в 2019 году тогдашний министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин не исключал введение запрета на экспорт российского леса в Китай. «Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», - заявил он тогда в интервью изданию «Ведомости». Впрочем, более об этом ничего не сообщалось.



незаконная рубка
 
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