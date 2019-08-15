Такое может произойти, если Китай не подключится к решению проблемы незаконных вырубок лесов в стране
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылин накануне дал интервью федеральному изданию «Ведомости». Он в ходе разговора рассказал журналистам о лесных пожарах в стране, нацпроекте «Экология», мусорной реформе, в том числе об экспорте леса в Китай.
Министр допустил полный запрет на экспорт леса в Поднебесную, если Китай не подключится к решению проблемы незаконных вырубок лесов на территории России.
- Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «чёрные лесорубы», - сказал он в интервью «Ведомостям».
В России могут запретить экспорт леса в Китай
Общество, Фото:
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