Во дворах Улан-Удэ звучали песни фронтовых лет
Ежегодная акция «Вспомни героя» прошла в Улан-Удэ. Военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа и ансамбля общевойскового объединения «Селенга» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Концерты прошли у домов Фёдора Ануфриевича Зайцева, Кузьмы Ильича Карпова, Александра Михайловича Петрова, Прокопия Фокеевича Афанасьева и Дондопа Раднаевича Ухинова.
- На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, некоторые вынесли фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Горожане с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни, некоторые подпевали, - сообщает пресс-служба ВВО.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также устроили концерт для столетнего ветерана. Поздравить работницу эвакуационного госпиталя пришли медики и артисты Бурятии.
В Бурятии военные поздравили ветеранов Великой Отечественной
Общество, Фото:
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