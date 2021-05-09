В Улан-Удэ провели митинг Победы у памятника Сенчихину





























Герою было всего 20 лет.

8 мая в сквере имени Сенчихина, где установлен бюст Героя Советского Союза, состоялся митинг Победы. На митинге отдали дань памяти умершим фронтовикам и труженикам тыла, которые ковали Великую Победу над фашизмом.Участвовал в мероприятии ветеран войны Юрий Георгиевич Ильков.В 2020 году средней школе №26, которая находится возле сквера, присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина.- Мы с внуком Героя Владимиром Сенчихиным, проживающим в городе Кемерово, в 2015 году создали добровольческое движение имени Героя Сенчихина, в школе 26. Ребята помогают ветеранам, людям старшего поколения, работают в сквере, ухаживают за памятником. На митинге они стоят в почётном карауле в Вахте памяти. К сожалению, время не щадит ветеранов. Они уходят из жизни, но они вечно живут в нашей памяти, - поделился участник митинга, депутат горсовета Улан-Удэ, руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний.На митинге всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны пожелали здоровья, внимания и заботы родных и близких.- В каждой семье есть участники войны, фронтовики и герои. В моей семье - это мой дед Иван Петрович Мордован. Он защищал Севастополь, орденоносец, в боях снарядом ему оторвало руку. Но и после войны он был в гуще трудовых событий. Прожил долго, работал, не унывал, учил меня уму-разуму, рассказывал о той кровавой войне. Вечная ему память! – поделился Вадим Бредний.Прокопий Федорович Сенчихин родился 25 мая 1923 года в селе Нижнекаменка Алтайского края в семье крестьянина. Его детские и юношеские годы прошли в Бурятии: сначала в городе Кяхта, потом в Улан-Удэ. Здесь Прокопий окончил школу № 2. В 1940 году начал работать слесарем на механическом заводе (впоследствии «Электромашина»).Когда началась война, двух старших братьев взяли на фронт. Пытался уйти и 18-летний Прокопий, но его оставили, так как завод остро нуждался в кадрах. Прокопий каждый месяц перевыполнял свои нормы и по-прежнему рвался на фронт. В итоге был призван на службу в феврале 1942 года. Получил звание младшего лейтенанта и в мае 1943 года оказался в действующей армии.Отличился во время битвы за Днепр в октябре 1943 года.Батарея Сенчихина получила приказ ночью при соблюдении полной тишины форсировать Днепр на подручных плавсредствах: на досках, брёвнах, лодках, сооружённых на скорую руку плотах для орудий и тяжёлых пулемётов.Одной из первых батарея младшего лейтенанта Сенчихина под свинцовым дождем и разрывами снарядов на плотах переправилась на противоположный берег реки и заняла вместе с пехотинцами важный в стратегическом отношении плацдарм. В результате они продержались на плацдарме до подхода основных сил.«Солдаты Прокопия Сенчихина и сам командир проявили мужество, находчивость и хладнокровие при отражении атак танков и пехоты противника. Свидетельство тому – трупы сотен немецких солдат и большое количество сожжённых танков перед окопами защитников плацдарма», - говорится в книге Даши Цыренова «Герои Бурятии».Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Сенчихину за образцовое выполнение боевых заданий присвоили звание Героя Советского Союза. Высокую награду он получить не успел. 24 марта 1944 года он принял свой последний бой в Польше. Его артиллеристов убили в неравном бою, лейтенант остался один. Когда ему перебило правую руку, продолжал отстреливаться левой. Бился до последнего и погиб на своём лафете.Похоронен в посёлке Микулинцы Тернопольской области Украины.