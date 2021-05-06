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Любимое военное кино: что смотрят жители Бурятии

Любимое военное кино: что смотрят жители Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители республики предпочитают многосерийным историям полнометражные фильмы

Самыми популярными фильмами на военную тематику в республике стали киноленты производства России. Такой вывод сделали аналитики МегаФона, изучив предпочтения пользователей онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ накануне празднования Дня Победы. При этом подавляющее большинство жителей Бурятии предпочитают многосерийным историям полнометражные фильмы – таких зрителей 88%.

Бесспорным лидером рейтинга стала военная драма режиссёра Игоря Копылова по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Ржев». На втором месте – оскароносный британский фильм Сэма Мэндеса о событиях Первой мировой войны «1917». Далее лидерство возвращается к российским кинолентам: истории о легендарном подвиге советских солдат «28 панфиловцев», короткометражной драме «Ваш Ваня»* и, сохраняющему популярность уже более 80 лет, «Александру Невскому».

Важно и ценно, что по-прежнему сохраняют любовь зрителей онлайн-кинотеатра культовые отечественные фильмы о войне: «Летят журавли»**, «На войне как на войне» и «Хроника пикирующего бомбардировщика».

Среди сериалов на военную тематику зрители МегаФон ТВ также отдали предпочтение отечественным работам. Лидер – драма «Гетеры майора Соколова»*, о работе советских разведчиков в Крыму, последняя творческая работа замечательного актёра Андрея Панина. На втором месте рейтинга – «Снайпер. Офицер СМЕРШ», история противостояния советского и фашистского снайперов во время Великой Отечественной Войны. Замыкают тройку лидеров приключенческий сериал совместного производства России, Казахстана и Украины «Без права на выбор», основанный на реальной жизни советского диверсанта и драматическая история блокадного Ленинграда «Ладога»*.

Республика Бурятия – один из лидеров по количеству пользователей онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ среди дальневосточных регионов, а доля аудитории приложения по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 25%.


*Доступен в сервисе START
** Доступен в сервисе more.tv                                             
кинофильм МегаФон
 
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