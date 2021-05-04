В Иркутской области утвердили программу Сурхарбана

В неё войдут 10 видов спорта и игра в кости
С 24 по 26 июня в Иркутской области будет отмечаться национально-культурный праздник Усть-Ордынского Бурятского округа «Сур-Харбан». Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Напомним, в 2020 году «Сур-Харбан» не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В этом году праздник пройдет в посёлке Новонукутский. Торжественное открытие состоится 25 июня на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена».
В театрализации «Вблизи могучего Байкала…», которая будет представлена зрителям на открытии, примут участие около 300 человек – это фольклорные и хореографические коллективы Нукутского района и артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».
В рамках культурной программы состоится областной смотр-конкурс народных хореографических коллективов «В мире танца», посвящённый 85-летию легендарного хореографа Артура Арзаева. В конкурсе примут участие творческие коллективы муниципальных районов Иркутской области.
В спортивную программу войдут 10 видов спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы и шашки. Итоги национальной игры в кости «шагай наадан» будут учитываться при подведении итогов культурной программы. Также на стадионе откроются стационарная и виртуальная выставки, посвящённые известным борцам Усть-Ордынского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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