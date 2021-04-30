Бурятские шахматисты стали призёрами первенства России

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Серебряные медали выиграли Эрдэм Хубукшанов и Яна Жапова



29 апреля в Сочи завершились детско-юношеские первенства России по шахматам. В санатории «АкваЛоо» был сыгран заключительный тур детских первенств. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров.



Серебряную награду турнира у юношей до 15 лет завоевал шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов, набравший 7,5 очков из 9 возможных. Юный спортсмен уступил первенство победителю Алексею Захарову из Псковской области только по дополнительным показателям.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в группе среди девушек до 15 лет в очередной раз успешно выступила Яна Жапова. В этой группе соревновались 72 участницы, и Яна, набрав 7 очков из 9 возможных, поделила 1-2 место с представительницей Ульяновской области Валерией Клейменовой.



- Лишь чуть худший дополнительный показатель не позволил нашей шахматистке стать чемпионкой страны. В итоге – серебряная награда первенства России, что, несомненно, является отличным достижением. Поздравляем Яну с очередной высокой наградой, - отметили в федерации шахмат Забайкальского края.

