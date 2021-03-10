На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин

На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
В субботу, 6 марта, состоялся кастинг участниц четвёртого регионального конкурса красоты и талантов для замужних женщин и мамочек «Миссис Бурятия-2021».
В этом году через сайт конкурса было подано 75 заявок от желающих принять участие. Из них 63 человека были приглашены на кастинг. В итоге за корону и титул «Миссис Бурятия» поборется 31 участница, рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.
- Девушки были разные, по возрасту, росту, цвету волос, цвету глаз, нраву, характеру. Но всех их объединяло одно – желание показать миру себя, свою женственность, свою красоту, свою грацию, свои таланты и, главное, саму себя, как личность с большой буквы. Горжусь такими женщинами, у некоторых из них по трое детей, и они не побоялись сделать вызов своей судьбе и своей удаче. Впереди у наших участниц очень интересное время, и скажу вам честно, прежними они уже не будут. Ведь любой конкурс красоты – это выход из зоны комфорта, а возвращаться обратно, как показала практика, мало кто хочет, им начинает хотеться большего, ведь открываются новые горизонты и новые возможности в их жизни! – рассказала Наталия.
В этом году организаторы сделали исключения для некоторых участниц – их рост и возраст не соответствует заявленным параметрам. Наталия прояснила этот момент, чтобы, как она сама говорит, потом не возникали вопросы.
- Правила есть правила, которые нельзя нарушать, но в любом правиле можно допустить исключение, если человек хочет воплотить свою мечту в жизнь, прикладывает все усилия для её достижения, заявляя в глаза миру о несоответствии требованиям, но имея чистое сердце и добрые намерения идти до конца, не пасуя перед трудностями. Да, таким женщинам мы сказали «да», и дали возможность реализовать свою мечту, ведь мечты должны сбываться, и каждая женщина имеет право на свою сказку, – с улыбкой добавила Наталия.
У финалисток конкурса впереди два месяца подготовки к финалу. Это репетиции по хореографии и дефиле, первая репетиция состоялась уже 7 марта. А в ближайшую пятницу пройдёт фотосессия, тематика – «Знакомство», для представления участниц в официальном аккаунте конкурса в Instagram. Кроме репетиций и фотосессий для участниц пройдут различные мастер-классы, встречи для пополнения женских знаний и большего раскрытия женственности у участниц.
Финал конкурса состоится 2 мая. С 1 по 5 июня пройдёт уже финал всероссийского конкурса «Миссис России Мира 2021», на котором республику представят победители регионального конкурса «Миссис Бурятия 2021».
Как сообщал «Байкал-Daily», корону «Миссис Бурятия-2020» завоевала мать двоих детей Олеся Игумнова, сотрудница банка. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин
Общество, Фото:
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