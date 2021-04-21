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Режиссёр Бурлов сообщил о своём задержании

Режиссёр Бурлов сообщил о своём задержании
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре Улан-Удэ оцеплена площадь Советов

Бурятский режиссёр Артём Бурлов сообщил о своём задержании. К семи вечерам он направлялся на площадь Советов для участия в несанкционированной публичной акции.

- Меня задержали в подземной парковке люди в масках, в штатском, - сообщил Артём Бурлов на своей странице в Telegram.

На площади Советов сейчас находятся только общественники и журналисты, выделяющиеся ярко-зелёными жилетками и надписью «Пресса». По периметру площади дежурят полицейские. Недалеко стоят их автомобили, а за памятником Ленина – автобус.

Эпатажного блогера Дмитрия Баирова на месте событий нет и не будет. Его соратники рассказали, что Баиров находится на своей родине, где проводится шаманский родовой обряд. Он участвует в аналогичном несогласованном мероприятии в Иркутске.

Также в центре Улан-Удэ пока не наблюдается представителей КПРФ.



Сама площадь Советов перекрыта лентой и оцеплена. Прохожие, видя ленту и надписи «Внимание, ведётся противоклещевая обработка. Проход запрещён», на площадь не идут, обходя по периметру.

Задержаний на самой главной площади города не зафиксировано. Общественники спокойно дают интервью для многочисленных представителей СМИ.

Площадь Советов перекрыта с 17 до 21 часа. Официальная причина, о которой мэрия объявила накануне, - это подготовка к майским праздникам. Если точнее, то работы по уборке и очистке территории, по уходу за зелеными насаждениями, а также акарацидная (противоклещевая) обработка. В администрации заверяли, что данные работы плановые. Улан-удэнцы не могут припомнить, чтобы когда-нибудь раньше площадь закрывали на обработку от клещей.

Также лентой оцеплена территория Театральной площади, где зимой проводились аналогичные публичные мероприятия.







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