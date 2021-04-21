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В Улан-Удэ правозащитница Надежда Низовкина объявила голодовку

В Улан-Удэ правозащитница Надежда Низовкина объявила голодовку
Общество, 
Низовкина уверена, что без проблем выдержит очередную голодовку

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне была в центре Улан-Удэ была задержана бурятская правозащитница, юрист Надежда Низовкина. Приставы получили постановление о принудительном приводе Надежды по назначенному ранее административному наказанию в виде обязательных работ.

Надежду Низовкину арестовали на пять суток. Накануне она записала видео, заявив, что объявляет сухую голодовку, то есть отказывается и от пищи, и от воды. Также она попросила врачей не приезжать на вызов, если им поступит такой сигнал о помощи для неё.

- Я призывают врачей «скорой помощи» отказываться исполнять этот приказ, не ездить на этот вызов, не пропускать тех, кто нуждается в вашей помощи действительно. Я человек твёрдый, я выдержу. Я буду категорически возражать против госпитализации, тем более срок всего пять суток, - заявила Надежда Низовкина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля – в начале марта она уже была арестована, суд признал её виновной в организации несогласованного публичного мероприятия. Срок арест составил 10 суток. Тогда юрист также объявляла сухую голодовку в знак несогласия с решением суда. На седьмые сутки правозащитницу госпитализировали, в больницу к ней приезжала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова

Этот случай во вчерашнем видео Надежда Низовкина также прокомментировала. Она уверила, что совершенно не нуждалась в госпитализации, и излишнее беспокойство со стороны врачей только мешало ей. Юрист сообщила, что руководство ИВС по три раза в день вызывало ей бригаду медиков.

- В прошлый раз мною сухая голодовка была выдержана в полном 10-дневном объёме. Госпитализирована я была не по своему желанию, не по своему заявлению на седьмые сутки. Пять суток – это просто пустяк, - сказала Надежда Низовкина.

Также попросила её единомышленников не верить в возможные заявления со стороны омбудсмена, руководства ИВС или медиков о том, что она сама попросила её госпитализировать.
голодовка Низовкина
 
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