Сегодня девушку ждёт серьёзная операция
На сегодня у искусанной собаками 20-летней улан-удэнки, лечащейся в Москве, запланирована серьёзная операция – начинается реконструкция носа. Об этом сообщили родственники девушки.
- Этап за этапом хирурги создают новое лицо! Держите за неё кулачки, друзья. Всё будет хорошо!!! – написали близкие на странице в Instagram.
Неравнодушные люди сопереживают и поддерживают девушку в комментариях: «Все за тебя молимся, ты в каждом сердце жителей нашей республики», «Все будет хорошо», «Терпения и сил вам! Держим кулачки», «Пусть удача сопровождает тебя на этом нелёгком пути, ты невероятно сильная духом и телом! Лёгкой операции и скорейшего восстановления».
Как сообщал «Байкал-Daily», жестокое нападение собак на девушку случилось в декабре прошлого года в посёлке Забайкальский. Стая сбила улан-удэнку с ног и едва ли не загрызла насмерть,девушку отбили прохожие. Они рассказывали, что на ней почти не было живого места. Собаки откусили нос, разодрали лицо до неузнаваемости, чудом остались на месте глаза.
Вскоре девушку отправили спецбортом на лечение в Москву, где она находится по сей день.
После этого случая произошло ещё несколько резонансных нападений собак на людей. В одном из них пострадал 11-летний мальчик. Собаки серьёзно повредили ногу. Ребёнок также лечился в Москве, а недавно вернулся в Бурятию. Здесь мальчик продолжит реабилитацию.
Недавно в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района обнаружили изгрызенное собаками тело 80-летней женщины. По версии следствия, травмы были получены прижизненно, от них и скончалась пенсионерка. Возбуждено уголовное дело.
Искусанной собаками улан-удэнке создают новое лицо
Общество, Фото:
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