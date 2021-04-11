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В Бурятии холодная погода

В Бурятии холодная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике холодная ветреная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах ночью порывы до 14, днём до 15-18 м/с. Температура ночью -5,-10, местами по северу -15,-20, днём +2,+7, по северу -1,-6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +2,+4.
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