В Бурятии холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике холодная ветреная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах ночью порывы до 14, днём до 15-18 м/с. Температура ночью -5,-10, местами по северу -15,-20, днём +2,+7, по северу -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +2,+4.

