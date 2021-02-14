По Улан-Удэ бегала косуля





Накануне, 13 февраля, в паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали видео, на котором жители сотых кварталов поймали косулю. Перепуганный зверь бился о забор, возле которого его поймали местные жители.- Коза откуда-то взялась у нас здесь, - говорит мужчина, снимавший видео.Эти же мужчины отпустили косулю в лес в районе Верхнего Саянтуя Тарбагатайского района Бурятии, добавили в паблике.Пользователи Сети умиляются доброму поступку жителей Бурятии: «Беги на свободу, красавица!», «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Пусть будет любой день - погожим, здоровье - хорошим. Удачи и успехов! Молодцы!!!», «Молодцы ребята!!! Добрые дела пишутся», «Какие молодцы, спасибо, дорогие мужчины!».