Улан-удэнцы предлагают отказаться от Дня города ради Адисы

Как сообщал «Байкал-Daily», День города Улан-Удэ в этом году впервые за 14 лет отметят летом. Празднование намечено на 18-19 июня, сообщил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Сколько потратят на гуляния, пока неизвестно. В прошлом году на День города закладывали 4 миллиона рублей, однако в связи с пандемией коронавируса праздник отменился, а средства потратили на строительство ледового городка.
Узнав о Дне города, некоторые жители Бурятии выступили против празднования. Люди предложили средства отдать маленькой Адисе Гармаевой, у которой спинальная мышечная атрофия первого типа (СМА-1). Всем миром сейчас собирают средства на препарат «Золгенсма», вылечит Адису. Лекарство которое стоит 160 миллионов рублей. По данным на 31 марта, собрано 37,7 миллионов рублей, это меньше 25% от необходимого.
В паблике ves_ulan_ude_ активно обсуждают идею об отказе от Дня города в пользу Адисы Гармаевой. Жители поддерживают предложение: «Конечно, тут о жизнь на волоске, а мы праздновать собрались...», «Безусловно», «Помогите лучше деткам!», «Полностью согласна», «Да, наша семья полностью согласна», «Только За!».
Впрочем, подобная идея на практике неосуществима. Просто так выделять бюджетные средства на благотворительные цели нельзя по закону, это нецелевое расходование средств. Так что помочь Адисе по-прежнему могут только неравнодушные люди. Необходимо ускорить темпы сборов, так как «Золгнесма» желательно поставить Адисе до семи месяцев, скоро же ей исполнится уже четыре.
Ранее жители Бурятии обратились за помощью к бойцу ММА Конору Макгрегору. Люди пишут ему комментарии на странице в соцсети, рассказывая об Адисе.
Недавно в республиканском минздраве сообщили, что «Золгнесма» Адисе не будут покупать за счёт президентского фонда «Круг добра». Это была последняя надежда на получение спасительного лекарства за счёт бюджетных средств.
Помочь девочке может каждый, отправив пожертвование. Родители просят не стесняться маленьких сумм и благодаря за любой вклад в спасение жизни их дочери.
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК (папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г)
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ (мама Адисы- Дарима Андреевна Г)
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) 4249170443427962
BIC: GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500 (обязательно нужен пробел) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
⠀
ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования)
БФ "РЕНЕССАНС"
Счёт: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999