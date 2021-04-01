Жители Бурятии просят о помощи Конора Макгрегора

Жители Бурятии просят всемирно известного бойца ММА Конора Макгрегора помочь в сборе средств для трёхмесячной Адисы Гармаевой, у которой спинальная мышечная атрофия первого типа (СМА-1). Для выздоровления девочке необходим укол препарата «Золгенсма», которые стоит 160 миллионов рублей. Ставить его нужно до двух лет, Адисе уже почти четыре месяца, на счету у неё каждый день.
Родители девочки объявили сбор средств, как только узнали о диагнозе. На сегодня собрано 37,7 млн. рублей. Это 23,5% от нужной суммы. Неравнодушные жители Бурятии решили привлечь внимание известного бойца ММА к беде маленькой Адисы. Для этого они бросили клич к соцсетях.
- Это не первоапрельская шутка! В сети появились истории с просьбами отмечать Конора под постами. Давайте и мы поможем! Пишите «help @adisa_sma1» под последним постом Конора! И отмечайте Конора Макгрегора в сторис с просьбой помочь маленькой Адисе, - просят в паблике buryatia_online.
На просьбу уже откликнулись пользователи Сети. Они пишут на странице Макгрегора: «Чемпион, помогите, пожалуйста, малышке @ adisa_sma1 из Бурятии, Россия», «Будь настоящим чемпионом, Конор, помоги девочке из Бурятии, Россия. @adisa_sma1», «Hi!Conor help please! @adisa_sma1 @adisa_sma1eng».
Записи публикуют на русской и английском языках.
Пока идёт сбор на «Золгенсму», малышка получает уколы «Спинразы». Это отечественный препарат, который только в первый год нужно ставить шесть раз, а затем каждый год до конца жизни. Адиса уже получила несколько уколов, и мама девочки рассказали, что у малышки заметен прогресс – она начала шевелить ручками и немного ножками. Но вариант «Спинразы» нежелателен - он не вылечивает, а только поддерживает, а только одна упаковка стоит больше шести миллионов рублей.
Накануне родители девочки показали, чем Адиса отличается от здорового ребёнка. На видео наглядно видно, как здоровый малыш уверенно держит голову, хватает палец ручкой, шевелит ножками. Адиса же с трудом выполняет лишь некоторое из этого.
Реквизиты:
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500 (обязательно нужен пробел) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
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ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования
БФ "РЕНЕССАНС"
Счёт: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999