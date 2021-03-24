Движение по этим ледовым дорогам стало опасным
В связи с потеплением и появлением проталин в Бурятии закрыта ледовая переправа «Харьястская» на реке Чикой в Кяхтинском районе. Зимник соединял населённые пункты Харьяста и Новодесятниково. Также автомобилистам запрещено выезжать на реку Чикой по дороге «Стрелка — Подлопатки» в связи с закрытием Усть-Чикойской ледовой переправы. В зимнее время дорога связывала районный центр с селом Зурган-Дэбэ в Селенгинском районе.
Для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы приняты оперативные меры: заблокированы съезды по обеим сторонам, установлены запрещающие знаки и шлагбаумы, проведены профилактические беседы с местным населением.
Из-за ослабления ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается.
- Главное управление МЧС России по Бурятии призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лёд вне действующих ледовых переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Возбуждено уголовное дело
Движение по этим ледовым дорогам стало опасным
В Улан-Удэ днём до +9
В Улан-Удэ военные начали готовится к параду в честь Дня Победы
Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера
Известному публицисту было 84 года
Конкурсные заявки уже принимаются
Пожар произошёл зимой 2020 года
Родственники осуждённых увидели условия содержания
В Бичурском районе дети изучают лесные профессии
После похода младших участников подкидывали и ловили, как победителей
Горожан рассмешила необычная идея
Сотрудники соревновались в стрельбе из табельного оружия
Дети соревновались, кто соберёт больше