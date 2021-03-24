В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Движение по этим ледовым дорогам стало опасным



В связи с потеплением и появлением проталин в Бурятии закрыта ледовая переправа «Харьястская» на реке Чикой в Кяхтинском районе. Зимник соединял населённые пункты Харьяста и Новодесятниково. Также автомобилистам запрещено выезжать на реку Чикой по дороге «Стрелка — Подлопатки» в связи с закрытием Усть-Чикойской ледовой переправы. В зимнее время дорога связывала районный центр с селом Зурган-Дэбэ в Селенгинском районе.



Для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы приняты оперативные меры: заблокированы съезды по обеим сторонам, установлены запрещающие знаки и шлагбаумы, проведены профилактические беседы с местным населением.



Из-за ослабления ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается.



- Главное управление МЧС России по Бурятии призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лёд вне действующих ледовых переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - сообщили в пресс-службе ведомства.

