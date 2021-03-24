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В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы

В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Движение по этим ледовым дорогам стало опасным

В связи с потеплением и появлением проталин в Бурятии закрыта ледовая переправа «Харьястская» на реке Чикой в Кяхтинском районе. Зимник соединял населённые пункты Харьяста и Новодесятниково. Также автомобилистам запрещено выезжать на реку Чикой по дороге «Стрелка — Подлопатки» в связи с закрытием Усть-Чикойской ледовой переправы. В зимнее время дорога связывала районный центр с селом Зурган-Дэбэ в Селенгинском районе.

Для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы приняты оперативные меры: заблокированы съезды по обеим сторонам, установлены запрещающие знаки и шлагбаумы, проведены профилактические беседы с местным населением.

Из-за ослабления ледового покрова на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается.

- Главное управление МЧС России по Бурятии призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лёд вне действующих ледовых переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ледовые переправы
 
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