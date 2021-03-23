Житель Бурятии грозится раскрыть начальников – коррупционеров

Госслужащий обещает обратиться в следственный комитет



В паблике «Аноним 03» госслужащий из Бурятии написал пост о коррупционных махинациях на работе. Мужчина рассказал, что работает в структуре надзорной организации уже семь лет, за это время поменялись начальники, руководители, но поборы с людей остаются.



- Услуги все бесплатны, заплатили пошлину, получите услугу, но нет, всегда есть сволочи, которые греют свои ручонки, - пишет он.



Также мужчина добавляет, что его одногруппники работают в подобных организациях. Автору поста известно, что все руководители между собой знакомы и совместно придумывают коррупционные схемы.



- Сидят и обсуждают: «Вот с этого нужно побольше содрать бабла, не обеднеет, вон у него такая машина». А с простым народом так вообще не церемонятся. Бояться только тех, у кого связи, так они и заходят чуть ли дверь выпинывая. Сволочи они, ничего святого нет в них, - продолжает автор.



В конце поста мужчина пишет, что если это сообщение найдёт отклик, то он обнародует имена коррупционеров и аудиозаписи.



- Скоро напишу в следственный, но в Москву. Одновременно с подачей заявления на этих коррупционеров, напишу сюда пост об этих вымогателей, вместе с аудиозаписями. Работайте честно товарищи, мы и так плохо живём, - пишет мужчина.



Пользователи поддерживают его инициативу. «Нашелся слава богу здравомыслящий хоть один человек», «Да, все верно! Я в этой сфере работала 18 лет. Ужасссссс!», «Побольше бы честных и совестливых людей! Автор достоин уважения!» - пишут жители Бурятии в комментариях.





