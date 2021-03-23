В Бурятии готовятся к установке 41-метровой статуи на горе

- Нам поступило предложение от наших коллег с Улан-Удэ ООО «Альянс» принять участие в разработке проектной документации по устройству основания под статую божества. Для нас большая честь принять участие в таком значимом проекте. Проектом будет предусмотрено устройство сваенного основания с монолитной железобетонной плитой. Кроме того, на данный момент уклон горы составляет 28%, проектом предусмотрено увеличение до 40% для того, чтобы паломники и гости Закамны могли увидеть статую целиком, находясь в непосредственной близости, - рассказал представитель Института городской инфраструктуры Вадим Мазко.





После предоставления проектного решения начнутся основные виды работ: непосредственная установка частей Арьяа Баала в местности Улаан-Зура села Санага.







