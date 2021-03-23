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В Бурятии готовятся к установке 41-метровой статуи на горе

В Бурятии готовятся к установке 41-метровой статуи на горе
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Просчитывать безопасность с установкой огромной статуи будет эксперт из Санкт-Петербурга

Представитель Института городской инфраструктуры Санкт-Петербурга посетил Закаменский район Бурятии, чтобы изучить местность, где в скором времени расположится статуя Арьяа Баала высотой 41 метр. Об этом сообщили в аккаунтах администрации района в социальных сетях.

- Нам поступило предложение от наших коллег с Улан-Удэ ООО «Альянс» принять участие в разработке проектной документации по устройству основания под статую божества. Для нас большая честь принять участие в таком значимом проекте. Проектом будет предусмотрено устройство сваенного основания с монолитной железобетонной плитой. Кроме того, на данный момент уклон горы составляет 28%, проектом предусмотрено увеличение до 40% для того, чтобы паломники и гости Закамны могли увидеть статую целиком, находясь в непосредственной близости, - рассказал представитель Института городской инфраструктуры Вадим Мазко.


Для того, чтобы максимально увеличить надёжность основания, проектом планируется его усиление, расчёт нагрузки на которое будет рассчитано проектировщиками в специальной программе. Кроме того, по предварительному осмотру частей статуи специалист посчитал, что существует также необходимость в усилении корпуса самой фигуры.

- Конструкция не типовая, поэтому важно рассмотреть все риски, чтобы сделать основание надежным, в связи с этим, разработка проектного решения завершится ориентировочно в середине апреля, - уточнил Мазко.

После предоставления проектного решения начнутся основные виды работ: непосредственная установка частей Арьяа Баала в местности Улаан-Зура села Санага.



Как сообщал «Байкал-Daily», 41-метровую статую божества Арьяа Баала установят на склоне горы. Для того, чтобы перевезти статую, которую возводили в пригороде Улан-Удэ, её разделили на 35 частей.

Идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России.

- Место для возведения монумента было выбрано неслучайно: I Пандидо Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев в своё время называл Санагу Диваажином, страной богов, - рассказывали жители села Санага.




буддизм скульптура
 
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